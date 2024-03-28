Москва, 28 марта, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон является сейчас наиболее радикальным сторонником эскалации на Украине, заявил 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/Paulo Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency Эммануэль Макрон

По словам представителя Кремля, есть разные точки зрения с разными нюансами в европейском политическом истеблишменте.

«При этом мы видим, что, действительно, в данном случае наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину», — сказал Песков.

В Кремле внимательно отслеживают «всю эту риторику», заключил он.

Как передавало ИА Регнум, Макрон на фоне провалов ВСУ с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину. По его словам, Париж сделает всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте.

На фоне высказываний президента Франции верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал не пугать жителей Европы, поскольку Евросоюз «не пойдет умирать» за Донбасс.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Макрон заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по Североатлантическому альянсу.

Президент России Владимир Путин отметил 29 февраля, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.