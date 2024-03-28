Москва, 28 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Хорошие личные отношения между лидерами стран всегда помогают в решении межгосударственного общения, однако на Западе не проявляют сейчас политической воли в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и Герхард Шрёдер

Таким образом он прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине.

«Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помочь в решении межгосударственного общения, это неоднократно доказывали и Шрёдер, и президент России Владимир Путин», — сказал Песков

Однако, добавил он, в Кремле не видят сейчас у действующих западных лидеров такой «политической воли и не слышат таких слов».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом он подчеркнул, что переговоры должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения с Россией четырёх регионов в 2022 году.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил 12 марта, что Киев последовательно отрицает возможность проведения каких-либо переговоров как де-факто, так и де-юре.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс отметил, что киевскому режиму следует как можно скорее начать переговоры с Москвой, поскольку прекращение помощи от США приведёт к ухудшению его переговорных позиций.