Москва, 28 марта, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Вопрос о возможности восстановить «Крокус Сити Холл» после совершённого теракта не стоит на повестке дня, идёт активная фаза следствия. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 марта журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он прокомментировал слова сына владельца «Крокуса» Эмина Агаларова о том, что решение о восстановлении концертного зала собственник будет принимать с учётом мнения властей и общественности.

«Сейчас этот вопрос в повестке дня, наверное, Кремля и общественности не стоит. Всё-таки идет активная фаза следствия», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, пока рано обсуждать эту тему и занимать какую-то позицию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Agalarov Development, певец Эмин Агаларов заявил, что окончательного решения по восстановлению концертного зала нет. Владельцы будут ориентироваться на мнение губернатора Московской области, общества, возможно, на мнение президента России. Он отметил, что речь может идти о строительстве нового зала с мемориалом или только мемориала, а также о переносе зала в другое место.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева», открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения. В обновлённом списке жертв теракта указаны 143 имени. По данным центра медицины катастроф на 27 марта, число пострадавших выросло до 360 человек.

Официальных версий по теракту пока никто не высказывал, отмечал Песков. Всего задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта и четверо их пособников.