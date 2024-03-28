Москва, 28 марта, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Эвакуационные выходы в атакованном террористами «Крокус Сити Холле» работали в штатном режиме, но люди в попытках спастись натыкались на запертые двери для персонала. Об этом сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, певец Эмин Агаларов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Эмин Агаларов

Он отметил, что концертный зал имел достаточное количество пожарных выходов, а закрытые двери вели в служебные помещения. За кулисами находилось много гримёрок, студий звукозаписи, складов оборудования.

«Люди не хотели бежать обратно в фойе, потому что понимали, что там тоже стреляют, соответственно, они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери», — сказал Агаларов.

Это были железные двери, предусмотренные пожарными нормами, персонал мог входить в такие помещения по карточкам. Посетители зала в ужасе и страхе искали любые пути выхода, добавил он. Здание покинули, по его словам, большинство гостей — около 6 тыс. человек.

Агаларов в ходе эфира подтвердил, что концертный зал был в залоге у «Газпромбанка». Он предположил, что банку предоставят другие активы, чтобы компенсировать падение стоимости объекта после теракта. Строительство зала 15 лет назад обошлось в $70 млн, теперь на возведение такого здания уйдёт примерно $150 млн, отметил он.

Страховка, оформленная в «Ингосстрахе», покроет малую часть ущерба — 1/30 или даже 1/40, считает Агаларов. Он заявил, что здание, введённое в эксплуатацию в 2009 году, пожарные службы проверяли «и планово, и непланово».

Окончательного решения по восстановлению концертного зала нет, владельцы будут ориентироваться на мнение властей и общественности, сообщил Агаларов. По его мнению, «Крокус Сити Холл» следует отстроить заново. Примерно 300 сотрудникам «Крокуса», оставшимся без работы после теракта, компания намерена предложить другие рабочие места.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Араз Агаларов и его сын Эмин направили пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» 100 млн рублей. Эти средства пойдут на реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды пострадавших.

Российские исполнители записали альбом «Голос мой услышь» с 12 песнями Муслима Магомаева, доходы от которого направят пострадавшим в атаке на «Крокус». Альбом поддержали все отечественные музыкальные стриминговые сервисы.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева», открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения. В обновлённом списке жертв теракта указаны 143 имени. По данным центра медицины катастроф на 27 марта, число пострадавших выросло до 360 человек.

Официальных версий по теракту пока никто не высказывал, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Всего задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта и четверо их пособников.