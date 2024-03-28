Москва, 28 марта, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Представители России не участвуют в тех обсуждениях подготовки начала возможных мирных переговоров по конфликту на Украине, о которых ранее заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщил журналистам 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц ранее сказал, что в ряде стран мира идёт обсуждение «перспектив мира» на Украине. Советники по безопасности из ряда государств, включая Украину, обсуждают, «как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу», сказал он. Вместе с тем Шольц добавил, что мир на Украине возможен в любое время и для этого Россия должна «вывести войска».

Несмотря на подобные разговоры о мире, в Европе по-прежнему доминирует подход, в соответствии с которым нужно поддерживать киевский режим в необходимых этому режиму объёмах и воевать «до последнего украинца», отметил Песков.

«Это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцирования Украины на то, чтобы воевать до последнего украинца. И всех их, конечно же, объединяет декларируемая политическая воля на то, чтобы поддерживать Украину в том объёме, в котором нужно, до самого конца», — сказал пресс-секретарь президента.

Наиболее радикальную позицию по данному вопросу занимает президент Франции Эммануэль Макрон, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.