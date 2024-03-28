Берлин, 28 марта, 2024, 09:02 — ИА Регнум. В ряде стран идёт обсуждение перспектив мира на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung.

IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу», — сказал он.

Вместе с тем Шольц добавил, что «мир возможен в любое время», для этого президенту России Владимиру Путину «нужно вывести войска и прекратить конфликт».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом он подчеркнул, что переговоры должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения с Россией четырёх регионов в 2022 году.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил 12 марта, что Киев последовательно отрицает возможность проведения каких-либо переговоров как де-факто, так и де-юре.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс отметил, что киевскому режиму следует как можно скорее начать переговоры с Москвой, поскольку прекращение помощи от США приведёт к ухудшению его переговорных позиций.