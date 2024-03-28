Москва, 28 марта, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Украинское посольство в Стокгольме может вербовать шведских подданных для участия в боевых действиях, так как это не противоречит международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что участие шведов в боевых действиях на Украине не является незаконным.

«Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву», — сказал «РИА Новости» Ванеск.

Ранее военный эксперт Бахтиер Рахмонов сообщил агентству, что исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» вербовали через украинское посольство в Таджикистане. Он отметил, что за несколько недель до атаки через сайт дипмиссии иностранцев приглашали вступить в так называемый «Интернациональный легион». Информация о нём есть на сайтах посольств в ряде стран, включая Швецию, от потенциальных желающих требуют лишь «готовности к трудностям».

Как сообщало ИА Регнум, директор ФСБ Александр Бортников заявил об «украинском следе» в теракте и политической подоплёке атаки, совершённой исламистами. Он отметил, что, помимо Украины, террористам помогали, вероятно, США и Великобритания.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева», открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения. В обновлённом списке жертв теракта указаны 143 имени. По данным центра медицины катастроф на 27 марта, число пострадавших выросло до 360 человек.

Официальных версий по теракту пока никто не высказывал, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Всего задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта и четверо их пособников.