Париж, 28 марта, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Авиаудары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, написал французский журнал L’Express.

Gabriel Jorby Город без света

«Второй по величине город Украины (Харьков. — Ред.) погрузился в кромешную тьму, <…> когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились <…> на объекты энергетической инфраструктуры», — указали авторы.

Местные чиновники подтвердили, что один из последних ударов двадцатью ракетами по ключевым целям под Харьковом стал сильнейшим с начала СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников. В Минобороны отметили, что в результате атаки было дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов украинской армии.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 22 марта рассказал, что ВС России нанесли мощные удары по объектам в Харьковской области. По его словам, местные жители насчитали порядка 20 прилётов, в частности по Харьковскому заводу транспортного машиностроения, занимающемуся ремонтом танков, в том числе иностранного производства.

Восстановление ТЭЦ № 5 в Харькове после удара Вооружённых сил России продлится не один год, заявил 25 марта директор предприятия Александр Минкович. По его словам, понадобится изготовить эксклюзивное оборудование энергоблоков, в частности, турбин и генераторов. С разрушением ТЭЦ Харьков потерял основные мощности генерации тепло— и электроэнергии, добавил он.