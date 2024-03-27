В «Крокусе» погибла член паралимпийской сборной России Екатерина Попова
При теракте в «Крокусе» погибла член паралимпийской сборной РФ Екатерина Попова
Москва, 28 марта, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Паралимпийский комитет РФ сообщил о трагической потере — 22 марта при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибла мастер спорта по настольному теннису, двукратная чемпионка России Екатерина Попова.
«Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта погибла Екатерина Попова — член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек», — сообщили в пресс-службе комитета.
Спортсменке было 39 лет. Она в составе национальной сборной участвовала в чемпионате Европы и престижных международных соревнованиях, на которых завоевала серебряную и бронзовую медали.
Как сообщало ИА Регнум, МЧС России опубликовало 27 марта обновлённый поимённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 20:15 мск в списке 143 человека.
Данные о погибших были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. В ведомстве отметили, что список будет корректироваться.
В Следственном комитете России пояснили, что всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких во время атаки на «Крокус».
Опознаны 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.
Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта и одного — 26 марта.
Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком.
Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.