Москва, 28 марта, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Паралимпийский комитет РФ сообщил о трагической потере — 22 марта при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибла мастер спорта по настольному теннису, двукратная чемпионка России Екатерина Попова.

Паралимпийский комитет России Екатерина Попова

«Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта погибла Екатерина Попова — член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек», — сообщили в пресс-службе комитета.

Спортсменке было 39 лет. Она в составе национальной сборной участвовала в чемпионате Европы и престижных международных соревнованиях, на которых завоевала серебряную и бронзовую медали.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС России опубликовало 27 марта обновлённый поимённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 20:15 мск в списке 143 человека.

Данные о погибших были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. В ведомстве отметили, что список будет корректироваться.

В Следственном комитете России пояснили, что всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких во время атаки на «Крокус».

Опознаны 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком.

Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.