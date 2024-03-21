Москва, 21 марта, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России нанесли ночной удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе ракетами «Кинжал», по целям на Украине. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«Сегодня ночью нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наёмников», — проинформировало ведомство.

Цели удара достигнуты, объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого российские подразделения ударили по местам сосредоточения наёмников и теробороны ВСУ в Сумской области.

«Нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наёмников и 105-й бригады теробороны в районах Великой Писаревки, Ямного, Лукашевки и Александровки в Сумской области. Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства», — добавили в оборонном ведомстве.

«Кинжал» — авиакомплекс с высокоточной гиперзвуковой ракетой на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31, способный поражать цели на расстоянии более 2 тыс. км, преодолевая системы противовоздушной и противоракетной оборон противника.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне СВО благодаря росту производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов. Также он отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс должен увеличить производственные мощности. Армии требуется перспективное оружие, нужно повышать его дальность, точность и помехоустойчивость, подчеркнул Шойгу. Позднее он поручил доработать «Искандеры» и «Кинжалы» с учётом опыта СВО.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявлял, что у США не получается догнать Россию по гиперзвуковым комплексам, поэтому западные СМИ развернули информационную кампанию с целью поставить под сомнение эффективность «Кинжалов». Однако вскоре на Западе признали их эффективность, подчеркнув, что даже один удар российской гиперзвуковой ракеты свидетельствует о том, что мир ещё не видел такого рода оружия.