Краснодар, 7 марта, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что армейская авиация выполняет серьёзные задачи на поле боя и достойна самой высокой оценки. Об этом глава государства сказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта.

РИА Новости

«Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьёзные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения», — заявил Путин.

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Ранее в ходе встречи он назвал события специальной военной операции самыми значимыми для него в 2023 году и рассказал, что на встречах с бойцами СВО старается не показывать эмоции, но они всё равно остаются наиболее эмоциональными. Во время посещения авиационного училища Путин также сел за штурвал авиатренажёра и попробовал себя в роли пилота.