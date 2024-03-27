Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Процесс управления вертолётом очень сложный, заявил 27 марта президент России Владимир Путин в ходе осмотра военной техники в 344-м центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Тверской области.

Кадр из видео

В кабине тренировочного вертолёта глава государства рассказал о своём опыте управления. Пилотировать вертолёт оказалось нелегко, отметил Путин.

«Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолётом намного сложнее, чем всем остальным», — сказал один из сопровождавших Путина военных. Ранее на встрече с выпускницами Краснодарского училища имени Серова об этом упоминал сам президент.

«Сложно. Я пробовал, пытался один раз <…> Не удержать его», — вспомнил Путин.

В кабине тренажера российскому лидеру предложили одеть шлем. По словам военного, вертолётчики часто совершают вылеты в тёмное время суток. Для этого необходимо иметь опыт полёта в очках ночного видения. Данный учебный комплекс позволяет овладеть этими навыками, пояснил Путину сопровождающий.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 марта во время поездки в Краснодар Путин сел за штурвал авиатренажёра в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков. Президент изучил принципы его работы. Позднее во время встречи с выпускницами училища российский лидер рассказал, что вертолёт — это самый сложный летательный аппарат, управлять которым он пробовал. По словам Путина, армейская авиация, выполняющая очень серьёзные и нужные задачи на поле боя, достойна самой высокой оценки и уважения.

Владимир Путин в феврале совершил полёт на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М, вылетев с аэродрома в Казани. Для полёта президент РФ надел специальный костюм для лётчиков. Продолжительность полёта составила 30 минут.