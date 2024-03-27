Москва, 27 марта, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» объявил о начале нового творческого конкурса «Мы этой памяти верны», посвящённого участникам Великой Отечественной войны и борьбе с нацизмом. О старте мероприятия 27 марта в ходе пресс-конференции объявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

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По её словам, конкурс «Мы этой памяти верны» является одним из символов преемственности поколений, поскольку песня — один из способов увековечить память защитников Отечества. Итоговое мероприятие в рамках проекта состоится у Ржевского мемориала Советскому Солдату.

«Уникальность Ржевского мемориала предполагает и свой культурный код, уникальную культурную традицию, напоминающие всем нам и, прежде всего, молодому поколению нашей страны о подвиге советского народа и советского солдата в годы Великой Отечественной войны, и о той цене, которую пришлось заплатить за Победу», — добавила Цунаева.

Актёр театра и кино, журналист и телеведущий Михаил Мамаев отметил, что ему очень близка фраза «Мы этой памяти верны». Стихи и песни участников конкурса сформируют культурное поле России, уверен актёр.

«Возможно, благодаря тем, чья рука сейчас тянется к перу, через некоторое время могут появиться строки, которые в тылу и на фронте люди будут переписывать от руки и носить с собой, потому что эти строки будут отражать их мироощущение, их веру в Победу», — подчеркнул Мамаев.

Своими воспоминаниями о начале спецоперации и участии в ней поделился заслуженный артист Луганской Народной Республики Сергей Чуйков. В 2014 году народное ополчение Донбасса пошло в бой с неонацистами. Тогда оказалось, что у артистов нет песен, с которыми они могли бы выступать перед бойцами, на помощь пришли песни Великой Отечественной войны. Сейчас ситуация изменилась. Благодаря конкурсу появятся «новые бессмертные песни, которые останутся в истории России», считает Чуйков.

Конкурс проведут в пяти номинациях. Участники смогут прислать не только готовые песни, но и отдельно собственные музыку или стихи, авторские видеоролики на тему песенного наследия Великой Отечественной войны, рисунки, посвящённые героям Отечества, которые затем украсят финальный концерт-реквием, уточнила руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.

Имена победителей конкурса объявят в День Победы, 9 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в параде Победы — 2024 в Москве примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиации. Об этом 20 марта на коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Приготовление к параду началось в январе. В этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники, добавил министр.

Говорить о присутствии зарубежных лидеров на параде Победы 9 мая в Москве преждевременно, заявил 26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.