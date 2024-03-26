Москва, 26 марта, 2024, 12:39 — ИА Регнум. На данный момент рано говорить о присутствии зарубежных лидеров на параде Победы 9 мая в Москве, заявил 26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Пока преждевременно давать информацию, мы своевременно вам её предоставим. Пока рано ещё», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

В состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск. Также участие примут расчёты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр, уточнил министр.

Шойгу подчеркнул, что в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники.

президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» 5 сентября подчеркнул, что праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, необходимо провести не только ярко и торжественно, но и наполнить их глубоким содержанием.