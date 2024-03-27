Белгород, 27 марта, 2024, 22:30 — ИА Регнум. На подлёте к Белгороду российская система противовоздушной обороны сбила 16 воздушных целей, сообщил 27 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 16 воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде были выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. В учреждениях здравоохранения выбило окна в поликлиниках № 7 и № 8, повреждено оконное остекление в складском корпусе детской областной клинической больницы.

Кроме того, осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в детских садах № 19 и № 72, частном детском саду и школе № 40.

В настоящее время выявили повреждения восьми автомобилей, два из них полностью сгорели, добавил Гладков.

В посёлке Дубовое Белгородского района после отражения атаки ВСУ зафиксировали, что в трёх квартирах одного многоквартирного дома посечены окна, в одном частном домовладении повреждены кровля и забор. Также получил повреждение один автомобиль.

В селе Репное осколками посекло три автомобиля. Глава Белгородской области отметил, что оперативные службы уже работают на местах.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 марта в Белгороде и Белгородском районе включали сирену ракетной опасности. Жителей призвали укрыться в безопасных местах. Менее чем через полчаса сигнал ракетной опасности отменили.

Днём 27 марта беспилотник ВСУ врезался в административное здание в Белгороде. Взрывом в здании были выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад. В результате атаки пострадала женщина, которую с осколочным непроникающим ранением груди и резаной раной руки госпитализировали в городскую больницу №2.