Белгород, 27 марта, 2024, 20:32 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости / Антон Вергун

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Сигнал ракетной опасности был отменён через 24 минуты.

Как передавало ИА Регнум, ранее ракетная опасность объявлялась в Белгородской области в ночь на 27 марта. Средства противовоздушной обороны сбили на подлёте к Белгороду 18 воздушных целей, сообщил Гладков. В результате атаки пострадал один человек, его госпитализировали.

До этого ракетная опасность объявлялась в регионе в ночь на 26 марта. На подлёте к городу было сбито 13 воздушных целей. Сообщалось о двух пострадавших.

Днём 27 марта беспилотник ВСУ врезался в административное здание в Белгороде. В результате атаки пострадала женщина.