Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин сообщил, что был вынужден скорректировать свой рабочий график после теракта в «Крокус Сити Холле» и перенести поездку в Торжок.

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«Вы знаете, что 25 числа у нас День работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода», — сообщил глава государства.

Посещение Торжка — первая после президентских выборов поездка Путина в регионы, отметил ранее в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, Песков также рассказал, что поездка Путина в Торжок связана с отмечавшимся накануне Днём работника культуры. Президент посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея, осмотрел экспозицию, ознакомился с коллекцией берестяных грамот и другими экспонатами, отметил пресс-секретарь главы государства.

Глава государства в ходе рабочей поездки в Тверскую область пообщался с жителями Торжка на центральной площади этого города.

Кортеж президента остановился на площади, где собрались люди, и даже «сдал назад», отметил журналист. Российский лидер подошёл к собравшимся, которые отреагировали на остановку кортежа одобрительным гулом.

В течение нескольких минут президент общался с жителями.