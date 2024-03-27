Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тверскую область пообщался с жителями Торжка на центральной площади этого города. Кадры разговора главы государства с горожанами опубликовал в своём Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Кадр из видео

Кортеж президента остановился на площади, где собрались люди, и даже «сдал назад», отметил журналист. Глава государства подошёл к собравшимся, которые отреагировали на остановку кортежа одобрительным гулом.

В течение нескольких минут президент общался с жителями.

«Мы Вас ждали, я ждала Вас 20 лет», — сказала Владимиру Путину одна из жительниц города.

Посещение Торжка — первая после президентских выборов поездка Путина в регионы, отметил ранее в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, Песков также рассказал, что поездка Путина в Торжок связана с отмечавшимся накануне Днём работника культуры. Президент посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея, осмотрел экспозицию, ознакомился с коллекцией берестяных грамот и другими экспонатами, отметил пресс-секретарь главы государства.

Также Путин намерен посетить музейный комплекс «Гостиница Пожарских» Всероссийского историко-этнографического музея и провести встречу с работниками культуры Тверской области, сообщил Песков. Кроме того, президент проведёт беседу с главой региона Игорем Руденей.