Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта посещает город Торжок Тверской области, сообщила пресс-служба Кремля.

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Это первая после президентских выборов поездка Путина в регионы, отметил в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Владимир Путин прибыл в город Торжок Тверской области. Его посещение связано с отмечавшимся накануне Днём работника культуры. Своё посещение Торжка президент начал с выставочного комплекса «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея», — сказал Песков.

Глава государства осмотрел экспозицию музея, ознакомился с коллекцией берестяных грамот и другими экспонатами, отметил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин намерен также посетить музейный комплекс «Гостиница Пожарских» того же Всероссийского историко-этнографического музея, там пройдёт «достаточно подробная» встреча с работниками культуры Тверской области, отметил Песков.

Кроме того, президент проведёт беседу с главой региона Игорем Руденей, добавил пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Владимир Путин вручил в Кремле президентские премии молодым деятелям культуры. Глава государства поздравил награждённых и поблагодарил их за служение своему делу и культуре России.

21 марта Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги выборов. За Владимир Путина проголосовали 87,28% избирателей, принявших участие в голосовании. Президент поблагодарил сограждан за доверие и пообещал сделать всё зависящее, чтобы оправдать это доверие.