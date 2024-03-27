Белгород, 27 марта, 2024, 07:28 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Белгородской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Об этом 27 марта сообщили в Министерстве обороны России.

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«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении военного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 18 реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о ликвидации 18 воздушных целей средствами ПВО в ночь на 27 марта. Объекты сбили на подлёте к Белгороду. В результате атаки со стороны ВСУ пострадал один мужчина, у него зафиксированы осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в городскую больницу № 2.

Кроме того, в посёлке Дубовое Белгородского района были посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома. Также в девяти частных домовладениях выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы, повреждены шесть автомобилей.

В селе Таврово пробиты кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское после отражения атаки повреждена кровля одного частного домовладения, добавил Гладков.