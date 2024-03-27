Москва, 27 марта, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Правительству России следует предусмотреть выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область в условиях санкций. Такое поручение отдал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Егор Алеев/ТАСС

В 2024 году, следует из поручения, из федерального бюджета должны быть выделены дополнительные ассигнования на субсидирование морских перевозок грузов в Калининградскую область и из неё. Речь идёт о перевозках по морю в условиях санкций.

Президент также поручил определить объём бюджетных ассигнований на эти цели в 2025–2027 годах. О ходе выполнения поручения правительство доложит до 15 апреля и до 15 декабря 2024 года.

Перечень поручений утверждён по итогам совещания 25 января, посвящённого социально-экономическому развитию Калининградской области, уточнили в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Путин посетил Калининградскую область. Он по видеосвязи принял участие в открытии завода «Энкор», производящего компоненты для солнечной энергетики. В ходе совещания президент заявил, что области нужно оказывать дополнительную поддержку, чтобы обеспечить её развитие в условиях, когда соседние страны осознанно затрудняют логистику. Главе Минтранса Виталию Савельеву президент поручил быстро решить вопрос субсидирования перевозок в регион для жителей и студентов.