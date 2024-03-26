Белгород, 26 марта, 2024, 09:42 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадали три человека, сообщил 26 марта глава региона Вячеслав Гладков.

МЧС России

По его словам, пострадали двое пожарных и женщина. Один сотрудник МЧС с осколочными ранениями головы и нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу, второй с осколочными ранениями нижних конечностей — в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ.

«Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ночью 26 марта в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Минобороны проинформировало об уничтожении 13 воздушных целей, летевших к Белгороду, это были реактивные снаряды РСЗО RM-70 Vampire.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что объекты уничтожили над Белгородским районом, предварительно известно о двух пострадавших. В посёлке Дубовое мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма. Обоих доставили в городскую больницу №2.