Москва, 26 марта, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщили 26 марта в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ПВО в действии

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — написали в Telegram-канале военного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили в воздухе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что ночью 26 марта силами ПВО были сбиты 13 воздушных целей на подлёте к Белгороду. Объекты уничтожили над Белгородским районом, предварительно известно о двух пострадавших. Так, в посёлке Дубовое у одного мужчины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших доставили в городскую больницу №2.

В Белгородской области 22 марта нейтрализовали 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Средства ПВО ликвидировали снаряды около 21:30 мск.