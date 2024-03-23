Москва, 23 марта, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Ночью 23 марта российские военные пресекли 12 попыток ВСУ атаковать дронами объекты на российской территории, сообщило в Telegram-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Беспилотники сбивались средствами противовоздушной обороны (ПВО) России в Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областях.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской (пять БПЛА), Белгородской (пять БПЛА), Воронежской (один БПЛА) и Саратовской (один БПЛА) областей», — говорится в сообщении.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз написал, что ночью в его регионе обезвредили два дрона ВСУ — в Выгоничском иПочепском районах.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта бойцы Росгвардии нейтрализовали беспилотные летательные аппараты ВСУ, пытавшиеся атаковать одно из предприятий в Белгородской области. Российские военнослужащие применили против дронов специальные средства поражения.