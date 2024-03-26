Вашингтон, 26 марта, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Россия запросила созвать очередное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по агрессии НАТО против Югославии. В настоящее время ожидается ответ от председателя Совбеза, заявил 26 марта первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вчера Россия официальным письмом запросила у японского председательства созыв в ближайшее время заседания Совета Безопасности ООН по 25-летию агрессии НАТО против Югославии <…>, ожидаем от японского председательства официальный ответ», — уточнил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта делегации западных стран сорвали запрошенное Россией заседание СБ ООН на тему 25-летия агрессии НАТО против Югославии, учинив безобразный спектакль, утверждал Дмитрий Полянский. На Западе пытаются свести эту тему к разряду «давно минувшей истории». 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязнённая обеднённым ураном почва ничего для них не значат, ведь это же не англосаксонское население и их земли, добавил первый зампостпреда. В результате при поддержке японского председательства и пассивности непостоянных членов СБ (все воздержались) согласовать повестку дня не удалось, заседание не состоялось, констатировал Полянский.

Москва возмущена поведением французской делегации, которая сорвала заседание Совбеза ООН, посвящённое агрессии НАТО против Югославии. Суть неподобающего поведения французов чётко отражает русская поговорка «на воре и шапка горит», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия намерена добиваться проведения заседания СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии, поскольку это не просто историческое событие, а поворотный момент в становлении текущей обстановки на Балканах.

Франция и США 25 марта сорвали проведение запрошенного Россией заседания. Французский представитель Николя де Ривьер заявил, что тема Югославии якобы неактуальна и что с Францией никто не консультировался по поводу такой встречи. При этом председательствующая Япония предварительно согласовала повестку и приняла решение о проведении заседания, но Париж добился голосования по повестке. В итоге Россия, Китай и Алжир голосовали за утверждение, а остальные 12 стран воздержались, уточнил постпред России при ООН Василий Небензя.