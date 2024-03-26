Красногорск, 26 марта, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Пострадавших под завалами после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» нет, доложил 26 марта глава ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин губернатору области Андрею Воробьёву.

Иван Шилов ИА Регнум

Губернатор опубликовал в своём Telegram-канале запись разговора с Полетыкиным. Мероприятия по поиску и спасению пострадавших завершены, сказал глава управления МЧС.

«Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершён. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами», — заявил Полетыкин.

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Воробьёв, в свою очередь, отметил, что за время поисковых работ была обследована территория в более чем 8 тыс. кв. м. Он поблагодарил спасателей и кинологов за работу.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Погибли 139 человек, пострадал 121.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

26 марта МЧС сообщило о завершении разбора завалов и аварийно-спасательных работ, а также о полной ликвидации последствия пожара. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасительных работах участвовали более 1000 человек и более 300 единиц спасательной техники.