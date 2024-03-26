Париж, 26 марта, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Обещание президента Франции Эммануэля Макрона выделить Киеву военную помощь в размере до 3 миллиардов евро в 2024 году оборачивается бюджетной и политической головной болью для Парижа, пишет Le Monde.

(сс) Olivier Ortelpa

Издание отметило, что после того, как 16 февраля Франция и Украина подписали оборонное соглашение, детали того, как помощь будет финансироваться, всё ещё остаются крайне неясными. Французские избиратели ежедневно говорят, что не понимают, почему власть даёт 3 миллиарда Украине в то время, когда готовится «закручивание гаек в бюджете и обсуждается возможность повышения налогов», пишет автор.

Такая критика уже была во время сельскохозяйственного кризиса в начале года, на фоне споров вокруг украинского импорта курятины.

«Люди спрашивают нас, почему мы даем Украине 3 миллиарда евро — это слишком много», — признаёт депутат от партии «Возрождение» Матье Лефевр.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля подписал соглашение о безопасности с германским канцлером Олафом Шольцем. Как пояснил глава правительства ФРГ, долгосрочное соглашение о гарантиях безопасности охватывает период после потенциального прекращения огня.

В этот же день состоялось подписание аналогичного соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эта договорённость — знак решимости Парижа поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, пояснили в Елисейском дворце. В рамках этого соглашения Париж планирует поставить Киеву дополнительную военную помощь на €3 млрд, которая будет охватывать «все аспекты сотрудничества».

Вместе с тем более половины жителей Франции (57%) считают, что Макрон поступил неправильно, выступив с идеей об отправке военных на Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Elabe для телеканала BFMTV.