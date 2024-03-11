Париж, 11 марта, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Руководство Франции, стремясь нарастить военное производство, способствует становлению в стране «общества войны». Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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Комментируя заявления французских властей, включая президента Эммануэля Макрона, о необходимости наращивания военного производства для достижения оборонного суверенитета Франции, а также поддержки Украины, политик указал, что за подобными словами скрыто стремление построить в республике «общество войны».

«Они говорят, что это способ нарастить военное производство. Но, на мой взгляд, подразумевают нечто более глобальное. Они, скорее, должны говорить об «обществе войны»: необходимо контролировать информацию, социальные сети, дискуссии в обществе, что можно говорить и что нельзя. А также риторику: может быть лишь один источник информации, лишь одна версия событий на Украине. Одно единственное объяснение», — передаёт слова Филиппо «РИА Новости».

По его словам, оборонно-промышленный комплекс Франции не получает нового инвестирования, а наращивание производства свидетельствует о переходе к «обществу войны» с целью убедить французских граждан в том, что они перманентно находятся в опасности, держа их тем самым в постоянном страхе.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта глава минобороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что три французские оборонные компании будут выпускать на Украине запчасти для военной техники и беспилотников.

По его словам, партнёрские соглашения с украинскими предприятиями заключат в ближайшее время. Лекорню добавил, что первые производства открылись уже летом. Пока же детали соглашений обсуждают Киев и Париж. Французы изучают внутренний украинский рынок.

По словам Лекорню, производство на Украине откроют KNDS — совместное оборонное предприятие Франции и Германии, Nexter — французский производитель военной техники и оружия и Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG — машиностроительная компания из Германии. Также Лекорню упомянул французского производителя дронов Delair.