Москва, 26 марта, 2024, 14:57 — ИА Регнум. У теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье и обстрелов мирных граждан в граничащих с Украиной регионах общая цель — запугать, но заказчиков настигнет кара. Об этом 26 марта заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Генпрокуратура РФ

По его словам, ряд западных стран, разрушая вековые устои и ценности, по сути, встал на путь расчеловечивания.

«Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками», — заявил Краснов на расширенной коллеги Генпрокуратуры с участием президента России Владимира Путина.

22 марта в Москве совершён теракт, унёсший множество мирных жизней, у этих злодеяний общая цель — запугать людей, разрушить единство нашего народа, подчеркнул он.

«Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара», — заключил генпрокурор.

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате нападения погибли 139 человек. Пострадавшим числится 121 человек.

Всего было задержано 11 человек, в том числе четверо террористов. В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

По словам президента России Владимира Путина, теракт был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, необходимо также прояснить и ряд других вопросов, в частности почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил глава государства.