Москва, 26 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла на донецком направлении более 425 бойцов и четыре станции РЭБ. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 марта на брифинге.

David Young/Global Look Press

По данным ведомства, под Донецком подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Бои шли у села Белогоровка в ЛНР, у сёл Клещеевка и Верхнекаменское в ДНР.

«ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей», — уточнил Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и гаубицу М777 американского производства.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. За сутки на этом участке ВСУ потеряли до 20 бойцов и два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Конашенков проинформировал об уничтожении под Донецком двух украинских станций радиоэлектронной борьбы. Противник за сутки потерял на этом направлении до 175 бойцов убитыми и ранеными, а также танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

По информации подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, проблемы с обороной и личным составом возникли у украинских войск в районе города Часов Яр в ДНР. Они обусловлены значительными потерями на донецком направлении в результате комбинированных ударов российских войск.