Ереван, 28 июня, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отказаться от резиденции по адресу пр. Баграмян 26 в Ереване. Сам Пашинян, который посчитал странным, что у премьер-министра на данный момент две резиденции, будет работать в здании правительства на площади Республики в Ереване.

Photolure Резиденция премьер-министра Армении на проспекте Баграмяна в Ереване

Однако сегодня, 28 июня, на заседании правительства было принято решение, согласно которому администрация премьер-министра будет расположена как по адресу пр. Баграмян 26, так и по адресу площадь Республики.

Как пояснил Пашинян, на данный момент необходимо решить ряд процедурных вопросов, а в скором будущем резиденция на проспекте Баграмяна будет передана администрации президента Армении, как это было раньше.

В резиденции на проспекте Баграмяна с момента независимости Армении заседали президенты страны. После того, как Армения в апреле этого года перешла на парламентскую форму правления, а Серж Саргсян пересел из президентского кресла в премьерское, решил оставить резиденцию за собой, а президенту Армену Саркисяну было выделено здание на проспекте Маштоца.

«Мы отнюдь не забыли, что мы критиковали раньше, поскольку теперь в этой связи звучит критика, что, мол, оказавшись в правительстве, мы забыли, что мы в свое время критиковали. Это совсем не так. Конечно я считаю, что то, что мы раньше критиковали, мы со временем превратим в жизнь. Я считаю, что премьер-министр должен отказаться от резиденции на проспекте Баграмяна и ее мы со временем вернём администрации президента», — сказал Пашинян.