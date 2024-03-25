Москва, 25 марта, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, противник за сутки потерял до 175 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 марта на брифинге.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Подразделения Южной группировки войск, уточнил Конашенков, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Бои шли у посёлка Белогоровка в ЛНР, у сёл Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка в ДНР.

По данным ведомства, ВС России уничтожили две украинские станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н», поразили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и противотанковую пушку «Рапира».

Противник за сутки потерял на этом направлении до 175 бойцов убитыми и ранеными, а также танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В числе потерянной техники — боевая машина пехоты Bradley производства США.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил о продвижении российских войск в районе города Часов Яр. По его словам, это приближает момент, когда можно будет говорить о начале восстановительных работ в Артёмовске.