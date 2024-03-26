Минск, 26 марта, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Любые возможные провокации на государственной границе должны пресекаться военным путём, заявил 26 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение», — цитирует его Telegram-канале «Пул первого».

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Лукашенко заявил, что возле границ России и Белоруссии скопились порядка 32 тыс. военнослужащих сил НАТО. Он назвал ситуацию в регионе неспокойной. Минск ожидает, что альянс продолжит наращивать активность и проводить политику расширения.

Позже глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военные зафиксировали скопление сил НАТО в Балтийском и Средиземном морях, имеющих на вооружении крылатые ракеты «Томагавк». Он напомнил, что дальность полёта этих ракет позволяет достать до любой точки белорусской территории.

Власти Польши летом прошлого года усилили контроль на границе с Белоруссией, в том числе за счёт задействования разведчиков и военных. Такие меры приняли на фоне событий с ЧВК «Вагнер». Кроме того, генеральное командование Вооружённых сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Министр национальной обороны страны Мариуш Блащак 10 августа заявил, что ВС Польши планируют разместить 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией.