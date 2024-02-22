Минск, 22 февраля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии зафиксировало скопление сил НАТО в Балтийском и Средиземном морях, имеющих на вооружении крылатые ракеты «Томагавк», сообщил 22 февраля телеканалу «Россия 24» глава ведомства Виктор Хренин.

Petty Officer 3rd Class Elexia M/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Видим те морские группировки, которые находятся в Средиземном и Балтийском морях с ракетами «Томагавк» с их возможностью дальности пуска», — заявил он.

Хренин подчеркнул, что дальность полёта этих ракет позволяет достать до любой точки белорусской территории. Минобороны внимательно следит за перемещениями сил Североатлантического альянса, чтобы не пропустить потенциальных угроз, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что возле границ России и Белоруссии скопились порядка 32 тыс. военнослужащих сил НАТО. Он назвал ситуацию в регионе неспокойной. Минск ожидает, что альянс продолжит наращивать активность и проводить политику расширения.

В январе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что от Запада на фоне поражений ВСУ на Украине стоит ожидать провокаций. Он подчеркнул, что любая секретная информация по поводу антироссийских планов быстро становится известной.