Минск, 20 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Ситуация возле границ России и Белоруссии неспокойная, в непосредственной близости от них НАТО в рамках своих военных операций в Европе разметили 32 тысячи военных, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 20 февраля, выступая в Центральном доме офицеров на расширенном совещании с руководством ведомств, отвечающих за национальную безопасность.

VALDA KALNINA/ЕРА/ТАСС

«Это более 1 тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и миномётов, 235 самолётов и вертолётов», — привела слова главу государства его пресс-служба.

Лукашенко добавил, что от США и Запада в целом, согласно прогнозам, ожидают в дальнейшем наращивания активности и расширения НАТО. По его мнению, почти все европейские лидеры стали фактически подданными США и проводят в Европе политику Вашингтона.

Белорусский лидер подчеркнул, что на Земле не осталось мест, где можно чувствовать себя спокойно. Военная мощь снова стала основным аргументом при решении глобальных вопросов, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу поручил проводить боевую подготовку в Вооружённых силах в 2024 году, учитывая угрозы дальнейшего расширения НАТО. Он также распорядился организовать стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024».

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев 2 февраля заявил, что Россия не собирается нападать на какое-либо государство, и это очевидно для всех западных политиков. Он также предупредил о мгновенном адекватном ответе, если западные политики «заиграются» и посягнут на целостность России.