Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
Генеральное командование Польши заявило о размещении снайперов на границе с Белоруссией
Варшава, 31 июля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Власти Польши разместили снайперов на границе с Белоруссией, сообщило генеральное командование ВС республики.
«Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — говорится в Twitter командования.
Командование также опубликовало фотографии военных со снайперским оружием на фоне заграждения на границе с Белоруссией.
Как сообщало ИА Регнум, Польша в порыве отчаяния из-за превосходства России в украинском конфликте, скорее всего, готовится напасть на Белоруссию. С таким выводом выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В свою очередь посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что планы Польши нарастить военное присутствие на границе с Белоруссией и построить там оборонительные сооружения невозможно классифицировать иначе как подготовку к более масштабным агрессивным действиям.