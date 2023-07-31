Варшава, 31 июля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Власти Польши разместили снайперов на границе с Белоруссией, сообщило генеральное командование ВС республики.

U.S. Marine Corps

«Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — говорится в Twitter командования.

Командование также опубликовало фотографии военных со снайперским оружием на фоне заграждения на границе с Белоруссией.

Как сообщало ИА Регнум, Польша в порыве отчаяния из-за превосходства России в украинском конфликте, скорее всего, готовится напасть на Белоруссию. С таким выводом выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В свою очередь посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что планы Польши нарастить военное присутствие на границе с Белоруссией и построить там оборонительные сооружения невозможно классифицировать иначе как подготовку к более масштабным агрессивным действиям.