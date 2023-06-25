Варшава, 25 июня, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Власти Польши усилили контроль на границе с Белоруссией на фоне событий с ЧВК «Вагнер», в том числе за счёт задействования разведчиков и военных. О принимаемых мерах заявил 25 июня премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Моравецкий в своём сообщении в соцсетях пояснил, что опасается каких-либо непредсказуемых ситуаций.

«Мы ещё раз убедились, насколько важно заграждение длиной 206 км», — признал премьер-министр.

По словам Матеуша Моравецкого, он консультировался с союзниками по НАТО и Евросоюзу.

«Разговоры показали, что мы находимся в полной синхронизации — как в плане анализа поступающих документов, так и в плане мониторинга всей ситуации и реакции», — добавил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, для польских властей вполне естественно делать ставку на представителей белорусской оппозиции и использовать их для организации государственного переворота, направленного против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Так он прокомментировал информацию издания The Sunday Times о том, что на территории Польши граждан Белоруссии готовят к вооружённому восстанию.