* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Пекин, 26 марта, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл» вряд ли совершили боевики ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), на это указывают особенности теракта. Так считают китайские эксперты, пишет 25 марта государственная газета КНР Global Times.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Версия о том, что за терактом стоит ИГИЛ, «немного надуманна», отметил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань. Он указал на то, что ситуация в Сирии уже стабилизировалась, а в конфликте на Ближнем Востоке задействованы в основном Израиль и Палестина.

«Если бы ИГИЛ совершал террористическую атаку, не было бы разумнее нацелиться на Израиль, а не на Россию?» — заявил эксперт.

По словам эксперта из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэя, атака на «Крокус Сити Холл» отличается от предыдущих терактов этой исламистской группировки. Обычно религиозные экстремисты нападают в одиночку или действуют, как террористы-смертники, отметил он.

Ли Вэй считает маловероятной причастность украинского руководства к теракту в Красногорске. Однако, отметил он, если связь экстремистских сил на Украине с терактом будет выявлена, Киев окажется в неблагоприятном положении.

Ван Сяоцюань добавил, что в случае установления причастности киевского режима к теракту США и страны Запада «потеряют легитимность в поддержке Украины».

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе» — это попытки «отмазать» Украину от её возможной причастности к этой атаке.

Вечером 22 марта группа вооружённых мужчин ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыла огонь по людям. Стрельба шла в том числе в концертном зале, где должна была выступить группа «Пикник». После стрельбы террористы подожгли здание. По последним данным СК, погибли 139 человек.

Четверых исполнителей теракта, граждан Таджикистана, задержали в Брянской области на пути к границе с Украиной. Они арестованы по решению суда, им предъявлены обвинения в теракте. Позже арестовали троих предполагаемых пособников террористов. По данным следствия, они предоставили боевикам квартиру и автомобиль, а также перевозили деньги.