Москва, 26 марта, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы 25 марта арестовал ещё трёх фигурантов уголовного дела о террористической атаке и убийстве людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Иван Шилов ИА Регнум

Семью уроженцев Таджикистана Исломовых Исроила, Аминчона и Диловара заключили под стражу до 22 мая. 33-летний Аминчон вину не признал.

У всех троих есть дети.

Рассмотрение ходатайств следствия проходило за закрытыми дверями ради безопасности участников процесса.

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Таким образом, семь из 11 фигурантов дела уже отправлены в СИЗО.

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Как передавало ИА Регнум, ранее четверо обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» заключены под стражу решением Басманного суда Москвы.

Суд отправил под арест Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о состоянии пострадавших в теракте. Медики продолжают бороться за жизнь девяти человек, в числе которых один ребёнок. Состояние девяти пациентов оценивается как крайне тяжёлое.

Татьяна Голикова также уточнила, что 29 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в состоянии средней тяжести. Здоровье 25 пациентов улучшилось, и их готовят к выписке.

Вечером 22 марта вооружённые террористы атаковали «Крокус Сити Холл». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Пострадавшими числятся 182 человека.

23 марта первый заместитель постпреда России при СБ ООН Дмитрий Полянский сообщил, что члены Совбеза строжайшим образом осудили «гнусный и трусливый» террористический акт в «Крокус Сити Холле».