Москва, 26 марта, 2024, 00:40 — ИА Регнум. На совещании 25 марта у президента РФ Владимира Путина была озвучена последняя информации по расследованию теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и данные о жертвах и пострадавших. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил, что, по уточнённым сведениям, число погибших увеличилось до 139 человек, с различными ранениями госпитализированы 182 человека. Опознать удалось пока 75 погибших.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Бастрыкина, на месте трагедии погибли 137 человек, двое скончались в больницах.

«От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран — двое. В результате пожара погибло 45 человек», — пояснил Александр Бастрыкин.

Всего в больницы было доставлено 145 пострадавших. На стационарном лечении остаются 93 пациента, в том числе пять детей, 52 человека уже выписаны из больниц. Состояние девяти пострадавших, среди которых один ребёнок, оценивается как тяжёлое.

Как передавало ИА Регнум, из 94 госпитализированных после теракта из больниц Москвы уже выписаны 18 человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин Владимиру Путину.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооружённые люди открыли огонь ещё на улице, потом и в зрительном зале.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта.

Обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта, заявил Александр Бастрыкин.

Президент России подчеркнул, что организаторы и террористы стремились посеять панику и разлад в обществе, но встретили единение.