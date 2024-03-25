Москва, 25 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Российские службы самостоятельно справляются с последствиями теракта в «Крокус Сити Холле», ни о какой зарубежной помощи речь не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта журналистам.

Vitaly Smolnikov/AP/TASS

«Наши службы работают самостоятельно. Здесь сейчас ни о какой помощи [со стороны других государств] речи не идёт», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, была ли предложена какая-либо помощь другими странами.

По его словам, накануне президент Владимир Путин провёл ряд телефонных разговоров, в том числе с руководством Белоруссии, Таджикистана и Турции. Были высказаны намерения совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, в России 24 марта был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия прошли по всей стране и даже за рубежом.

Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области по дороге к украинской границе, где для них было подготовлено «окно». Все они помещены под стражу по решению суда.

Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на «Крокус Сити Холл» — это не просто спланированный теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных граждан. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, подчеркнул глава государства.