Германия, 26 марта, 2024, 07:42 — ИА Регнум. В ФРГ город-побратим подмосковного Красногорска Хёхштадт-ан-дер-Айш составляет письмо с соболезнованиями в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил немецкий журналист Клаус Штриенц.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

«Ассоциация «Круг друзей Хёхштадта — Красногорска» готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска», — рассказал Штриенц «РИА Новости».

Житель Хёхштадта с опытом деятельности в России неоднократно бывал в Красногорске в рамках студенческих обменов или с делегациями. По его словам, он до сих пор поддерживает частные контакты с некоторыми знакомыми из российского города-побратима.

Как сообщало ИА Регнум, семь из 11 подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске арестованы по решению Басманного районного суда Москвы. Первых четверых задержанных — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — арестовали 24 марта. На следующий день заключили под стражу до 22 мая семью уроженцев Таджикистана Исломовых Исроила, Аминчона и Диловара. Обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта, заявили в СКР.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле» подчеркнул, что организаторы преступления планировали посеять панику и разлад среди российских граждан, но встретили единение и решимость противостоять этому злу. Действия тех, кто помогал людям при теракте, говорят о зрелости российского общества, добавил глава государства. По словам Путина, атака в подмосковном «Крокус Сити Холле» была совершена радикальными исламистами, но она может быть «лишь звеном в целой серии попыток» тех, кто с 2014 года воюет с РФ руками Украины. Москву интересует заказчик теракта, заявил президент.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом рок-группы. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По состоянию на 25 марта число погибших в результате теракта увеличилось до 139 человек, опознать удалось пока 75 из них. С различными ранениями госпитализировали 182 человека.