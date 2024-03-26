Москва, 26 марта, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Российские бойцы Южной группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую трофейную боевую машину пехоты (БМП) Marder производства Германии, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум БМП Marder всу

«После того как наши войска заняли… (населённый пункт. — Ред.) Северная, восточную его часть, противник перешёл в контратаку… и в одну такую контратаку была эта машина и захвачена. Получил доклад о том, что захвачен такой трофей… Была получена команда от командира организовать её эвакуацию, но лишний раз людьми не рисковать», — рассказал заместитель командира по технической части с позывным Казбек.

В ведомстве отметили, что операцию по эвакуации боевой машины в ночное время суток провели военные 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.

Изначально проводилась разведка местности. ВС России с помощью инженеров проложили новую дорогу, затем разминировали минные поля, обеспечив скрытный подход к объекту. Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады бойцы успешно эвакуировали немецкий трофей с поля боя. ВСУ при этом пытались уничтожить технику минами. В итоге БМП получила незначительные повреждения.

По причине большого веса (более 30 тонн) боевая машина увязла в грунте и не достигла своей изначальной цели. Боевики были вынуждены бросить немецкую БМП.

По словам российского механика-водителя с позывным Шуба, машину пришлось долго вытаскивать, во время эвакуации отряд попал под обстрел. Вытянуть БМП удалось с шестого-седьмого раза, добавил он.

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Как сообщало ИА Регнум, в феврале российские войска захватили в освобождённой Авдеевке американскую БМП Bradley. По информации Донецкого агентства новостей, американская машина в Донецке появилась впервые. Также есть и украинская трофейная техника— Т-64. Украинские военные оставляли технику в процессе бесконтрольного бегства.

Также среди трофеев, собранных в Авдеевке, ― западные танки и вездеходы. Российские войска эвакуируют в тыловые районы для ремонта десятки единиц захваченной бронетехники, в том числе танки Т-64 и Т-72, немалое количество бронеавтомобилей, в том числе американский Humvee, боевые машины пехоты БМП-1 и американские бронетранспортеры М113.

Офицеры группировки войск «Центр» в зоне спецоперации представили министру обороны России Сергею Шойгу образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной российскими бойцами в ходе боёв. По словам заместителя командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Евгения Циндяйкина, российские войска сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО. Он также обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортёра М113 американского производства.