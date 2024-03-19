Махачкала, 19 марта, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы заочно отправил под арест двоих жителей Дагестана за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве иностранных наемников, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчин обвиняют в государственной измене по ст. 275 УК РФ. Их объявили в федеральный и международный розыск. В случае экстрадиции или поимки фигурантов дела им предстоит находиться под арестом два месяца.

«Согласно постановлениям суда, с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента их фактического задержания обвиняемые будут заключены под стражу сроком на два месяца», — уточнила Мамаева, слова которой приводит «РИА Новости».

Согласно материалам суда, обвиняемые покинули российскую территорию в 2012 и 2017 годах, после чего перебрались на Украину.

По версии следственных органов, в феврале 2023 года мужчины по своей инициативе вступили в состав добровольческого формирования иностранных наемников ВСУ и сейчас продолжают участвовать в боевых действиях.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Генпрокуратура России распространил информацию о том, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наёмника из Грузии Мамуку Гацарелию, убившего трёх российских военнослужащих в Мариуполе. Его признали виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).

28 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что российские правоохранительные органы расследуют уголовные дела в отношении примерно 600 иностранных наёмников, участвующих в конфликте на Украине. По его словам, речь идёт о представителях 46 стран.

Глава СК уточнил, что большинство этих лиц имеет гражданство США, Британии, Канады, Израиля, Германии, Грузии, Литвы и Латвии.