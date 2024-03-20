Киев, 20 марта, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Наемники ВСУ из Румынии утверждают, что они участвовали в попытках атаковать российские приграничные районы. Об этом говорится в их заявлении на странице группы Romanian Battlegroup Getica в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM

Румынские наемники утверждают, что вместе с ними в рейдах принимали участие боевики «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что с 12 по 14 марта ВСУ пытались совершить несколько неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. При этом украинские силы потеряли более 1,5 тысячи боевиков.

16 марта Минобороны РФ проинформировало о том, что российские военные отразили атаки и пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию России в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России не позволили украинским ДРГ проникнуть в Россию из Сумской области Украины.