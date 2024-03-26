Каракас, 26 марта, 2024, 04:13 — ИА Регнум. На митинге в центре Каракаса предотвратили покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 25 марта политик рассказал в прямом эфире телеканала Venezolana de Television.

Gob.ve Николас Мадуро

«Сегодня на площади имени Диего Ибарра двое вооружённых мужчин готовились совершить на меня покушение. Задержанные признали, что принадлежат к уже не существующей ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela», — пояснил Мадуро.

По его словам, преступников задержали во время марша сторонников президента перед митингом, который состоялся у здания Национального избирательного совета.

Мадуро выступал на многотысячном митинге после внесения его кандидатуры в избирательные списки для участия в президентских выборах 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году Мадуро заявил о двух неудавшихся покушениях на него. По словам венесуэльского лидера, речь идёт об организации нападения на него 24 июня, во время церемонии празднования двухсотлетия битвы при Карабобо. Президент Венесуэлы отметил, что для совершения атаки должны были быть использованы дроны. Второе покушение злоумышленники пытались реализовать 5 июля, когда в стране отмечали день подписания декларации о независимости, уточнил Мадуро.

В 2022 году власти Венесуэлы потребовали от Колумбии выдать оппозиционного политика Хулио Борхеса, подозреваемого в организации в 2018 году неудавшегося покушения на президента страны Николаса Мадуро.

Напомним, 4 августа 2018 года была предпринята попытка убить президента Венесуэлы в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Для реализации своего намерения злоумышленники использовали беспилотники с грузом взрывчатки.