Каракас, 13 июля, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Два покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро попытались организовать злоумышленники за последние несколько недель. Об этом 12 июля заявил сам глава государства в эфире телеканала VTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

По словам венесуэльского лидера, речь идет об организации нападения на него 24 июня, во время церемонии празднования двухсотлетия битвы при Карабобо. Мадуро отметил, что для совершения атаки должны были быть использованы дроны.

Кроме того, президент добавил, что второе покушение пытались реализовать 5 июля, когда в стране отмечают день подписания декларации о независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Венесуэле была предотвращена попытка проникновения в страну иностранных наемников. Николас Мадуро заявил, что боевики пытались совершить в республике государственный переворот. Он обвинил власти США в причастности к подготовке этой операции.