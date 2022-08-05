Каракас, 5 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы потребовали от Колумбии выдать оппозиционного политика Хулио Борхеса, подозреваемого в организации в 2018 году неудавшегося покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес 4 августа заявил в ходе выступления в парламенте, отрывок из которого он разместил на своей странице в социальной сети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Хорхе Родригес «Как Национальная ассамблея мы должны потребовать соблюдения международного права и выдачи Республикой Колумбия Боливарианской Республике Венесуэла Хулио Борхеса, являющегося вдохновителем покушения на убийство главы государства».

Родригес также приветствовал решение суда, который приговорил к срокам от 5 до 30 лет 17 человек, обвинённых в покушении на убийство Мадуро.

Напомним, 4 августа 2018 года была предпринята попытка убить президента Венесуэлы в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Для реализации своего намерения злоумышленники использовали беспилотники с грузом взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Николас Мадуро приветствовал обязательство правительства Венесуэлы и новых властей Колумбии продвигаться вперёд в нормализации двусторонних отношений, которые были прерваны в 2019 году. Восстановление дипломатических отношений между двумя странами также приветствовал МИД России.

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