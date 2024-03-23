Вашингтон, 23 марта, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Конгресс США утвердил бюджет в размере $1,2 трлн, тем самым избежав частичной приостановки работки федерального правительства — шатдауна. Об этом сообщила газета The New York Times.

EPA/ТАСС

За соответствующий законопроект проголосовали 74 сенатора, против — 24. До этого документ одобрила палата представителей. Теперь его отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Голосование состоялось в ночь на 23 марта. Обеим палатам Конгресса необходимо было принять бюджет до полуночи по местному времени (23 марта 07:00 мск).

Накануне, 22 марта, палата представителей Конгресса США одобрила серию поправок к законопроекту, предусматривающему выделение средств в размере около $1,2 трлн. Финансы планируется направить на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).

Как ранее сообщало ИА Регнум, 1 марта Байден подписал временный законопроект о продлении финансирования работы правительства. Он предусматривает продление финансирования части федеральных ведомств сроком до 8 марта, других — до 22 марта.

Палата представителей США 29 февраля одобрила законопроект о краткосрочном финансировании во избежание шатдауна. Документ поддержали 320 членов нижней палаты Конгресса, 99 человек проголосовали против. Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекали 1 и 8 марта.