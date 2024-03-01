Вашингтон, 1 марта, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования работы правительства. Документ ранее согласовали обе палаты Конгресса США, сообщила 1 марта пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден подписал закон, обеспечивающий ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год, уточнили в администрации.

Также отмечается, что законодательно предусматривается продление финансирования некоторых федеральных ведомств сроком до 8 марта, других — до 22 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля палата представителей США одобрила законопроект о краткосрочном финансировании во избежании приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Документ поддержали 320 членов нижней палаты Конгресса, 99 человек проголосовали против. Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекали 1 и 8 марта.

По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, республиканцы и демократы согласовали шесть законопроектов, направленных на финансирование науки, торговли, энергетики, транспорта, военного строительства и прочего. Их должны принять до 8 марта. В срок до 22 марта предстоит доработать и одобрить ещё шесть законопроектов, касающихся ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций.